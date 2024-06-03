Михаил Кержаков продлил контракт с «Зенитом»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подписал новый контракт с командой, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Новое соглашение с 37-летним вратарем рассчитано до конца сезона-2024/25. Его предыдущий контракт истекал в конце июня.

Кержаков является воспитанником «Зенита». Он вернулся в команду в 2015 году. В минувшем сезоне голкипер провел 23 матча во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 10 раз отыграл на ноль.