«Зенит» еще и так умеет! Фантастический переворот в концовке подарил сине-бело-голубым победу в Кубке

У сине-бело-голубых — трофейный требл.

Сезон парадоксов

Умом российский футбол не понять. Еще несколько недель назад «Зенит» рисковал впервые за шесть лет остаться весной вообще без трофеев, но вполз в финал FONBET Кубка России, выскреб золото РПЛ, и сезон сине-бело-голубых из провального превратился в один из лучших в истории клуба. Если учитывать победу в Суперкубке, то «Зенит» имел шанс оформить трофейный хет-трик и завоевать все титулы сезона.

У «Балтики» — свой оригинальный сценарий. Аутсайдеры чаще всего рано вылетают из кубковых турниров, потому что борьба за выживание в чемпионате им важнее и распыляться на второе соревнование — роскошь. Но Сергей Игнашевич пошел авантюрным путем и не справился с главной целью — «Балтика» опустилась в первую лигу через год после возвращения. Однако калининградцы могли завершить сезон парадоксально и выиграть первый трофей в истории всего через неделю после вылета из РПЛ.

«Зенит» — без Дугласа, «Балтика» — без Энрикеса

Многие болельщики «Балтики» уверены, что команда легко осталась бы в элите, если бы не тратила силы на Кубок. Но точно этого уже никто не узнает. Сослагательное наклонение в футболе неуместно, зато планы на будущее выполнить можно. Очевидно, что Игнашевич был намерен выиграть трофей перед вероятным уходом из клуба — всю неделю в соцсетях муссировалась информация о том, что у «Балтики» летом в любом случае будет новый тренер.

У «Зенита» никаких серьезных перемен не ожидалось. Вот и в стартовом составе обошлось без сюрпризов: схема 3-5-2, на которую сине-бело-голубые переключились в конце сезона, а также Артур с Педро уже привычно в роли латералей (Дуглас Сантос не успел восстановиться). Игнашевич же выставил достаточно оборонительный состав: в основе появился опорник Осипов, а форвард Энрикес остался в запасе — место на острие занял Лисакович. А главное, что с первых минут вышел Данила Козлов — экс-хавбек «Зенита» стал безусловным открытием весны в лиге и стремился лишить родную команду трофея.

Дерзкий Калининград

Сложно было предсказать, как сложится матч. Сине-бело-голубые хоть и выиграли золото чемпионата, но их встречи с аутсайдерами весной складывались тяжело — та же «Балтика» в апреле едва не зацепила ничью в Санкт-Петербурге. Но «Зенит» оставался фаворитом финала, так что его старт можно назвать сенсационным.

«Балтика» играла примерно так же смело, как «Боруссия» с «Реалом». Даже первый голевой момент калининградцы создали в той же ситуации, что и дортмундцы накануне: Роберто Фернандес убежал один на один с Адамовым, но не забил — Нино вовремя вынес мяч. Бразилец чуть позже еще и столкнулся с Козловым в своей штрафной, вызвав волну негодования в соцсетях по поводу неназначенного пенальти. «Балтика» могла забить и с углового: Луна был близок к голу.

«Зенит» проснулся раньше, чем «Реал»: на 19-й минуте Клаудиньо перехватил мяч в середине поля, раскрутил контратаку и вывел Сергеева на пустые ворота, но тот чудом не попал в створ. Следом Иван упустил еще один супермомент, пробив по своей ноге вместо мяча.

«Зенит» включился, но включился и Латышонок, который в этом сезоне вырос в одного из лучших вратарей России. Он начал совершать подвиги уже в первом тайме: не позволил забить сначала Венделу, а затем Кассьерре. На 36-й минуте голкипер калининградцев сыграл особенно круто: Кассьерра хитро пробил в ближний угол, но Латышонок сложился и выудил мяч из угла.

«Зенит» находился где-то рядом с голом, однако тайм закончился взятием ворот Адамова: Алекс Фернандес открыл счет на радость внушительному десанту болельщиков «Балтики».

Бешеная концовка

В перерыве Семак встряхнул фланги и выпустил Караваева с Мантуаном. Но в первые минуты активен был совсем не «Зенит»: Лисакович попал в штангу, Козлов опасно бил с углового головой — Адамов оказался на месте.

Но все же настоящим героем тайма и матча был Латышонок. Вратарь «Балтики» вытащил из-под перекладины мяч после тяжелого удара Артура, затем не позволил забить Клаудиньо.

Партнеры голкипера калининградцев тоже играли отлично. «Балтика» дисциплинированно оборонялась и снимала почти все мячи. Однако один все-таки попал в ворота: Вендел, казалось, сравнял счет. Впрочем, радовались сине-бело-голубые недолго: видеоарбитры разглядели фол Ерохина перед голом, поэтому он был отменен.

Чем дальше, тем калининградцам было тяжелее обороняться. И они все-таки дрогнули. Сыграл угловой: Нино забил первый гол в российской карьере и, казалось, подарил «Зениту» серию пенальти.

Но все случилось еще лучше для петербуржцев. Они не хотели переводить игру в серию 11-метровых, поэтому решили второй раз за неделю устроить огненную победную концовку. Героем «Зенита» стал Алип! Да, еще один центральный защитник забил «Балтике» и принес сине-бело-голубым эмоциональнейшую победу. Петербуржцы взяли все трофеи за сезон!