Генпрокуратура начала проверку по поводу высказывания Безрукова после матча с «Зенитом»

Генпрокуратура начала проверку по поводу шутки полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после обращения депутата Госдумы Николая Новичкова, сообщает РИА Новости.

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «быков» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ. 21 мая Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести расследование высказывания полузащитника «Рубина» на предмет коррупционной составляющей.

«В целях оперативного разрешения затронутых вопросов обращение направлено прокурорам Республики Татарстан и города Москвы для рассмотрения, принятия при наличии оснований мер реагирования и информирования Вас о результатах. Исполнение поручений контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации», — следует из ответа первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина депутату.

По словам самого футболиста, он не ожидал, что его шутка вызовет резонанс среди СМИ и болельщиков. Безруков отметил, что его слова были сказаны исключительно с целью посмеяться.

Комитет по этике РФС должен был рассмотреть дело Безрукова 21 мая, однако рассмотрение было перенесено на 4 июня в связи с отсутствием игрока на заседании.