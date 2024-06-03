«Балтика» была в минуте от сказки.

После всего, что произошло в ураганной развязке РПЛ, этот сезон просто не мог закончиться без нервов, града слез, очередной трагедии и запредельного счастья.

«Балтика» в финале Кубка России практически исполнила «Боруссию» в субботней битве с «Реалом». С поправкой на уровни исполнителей, команд и турнир. Но с максимально близким сюжетом, получившим неожиданное развитие.

Банда Сергея Игнашевича тоже выдала сверхкачественное начало, не использовала два супермомента и вроде бы откатилась на свою половину. Но как только соперник приблизился к голу, не состоявшемуся из-за кошмарной реализации Сергеева и сейвов Латышонка, тут же расчертила образцовую атаку — с дерзким проходом Лисаковича, классным ассистом Козлова и голом Алекса, который издевательски легко оббежал Эраковича и заставил поверить в сказку.

Вылететь в ФНЛ с кубком, лишив чемпиона трофея, — это было бы как минимум красиво. И полностью вписывалось в безумие, которое творилось весь сезон. Но самое поразительное — «Балтика» подошла к этому невероятно близко. Хотя с каждым новым навалом в штрафную калининградцев нарастало ощущение: «Зенит» дожмет. И все решит в основное время.

Во-первых, потому что там понимают, кого придется пробивать в серии пенальти — Латышонок (как и половина состава «Балтики») в такой форме, что лично ему вылет в первую лигу точно не грозит. Это вратарь уровня топ-5 РПЛ, который гарантированно останется в элите.

Во-вторых, невозможно выстоять под таким давлением, если оно длится не 10 минут, а практически весь тайм. «Балтика» слишком рано вжалась в штрафную. Хотя ее можно понять: прессинговать «Зенит» на чужой половине, выбегать в контратаки и сохранять высокую интенсивность в принципе тяжело. А по такой жаре и фазе сезона, когда не осталось ни физических сил, ни эмоциональных, просто нереально.

В-третьих, команда Сергея Семака еще неделю назад отрепетировала в боевых условиях, как переворачивать встречи повышенной напряженности, когда стартовый план не работает. С «Ростовом» все решил навал при первом голе и выстрел Артура между перчаток Песьякова, а теперь — добивание Нино и подключение Алипа на 90+5-й минуте.

Два года назад в «Лужниках» тоже случилась драма: тот разбег Даниила Фомина, выстрел над перекладиной и абсолютное счастье скамейки «Спартака», выбежавшей на поле, до сих пор перед глазами. И уже в истории самых киношных развязок российского футбола. Рядом с прошлогодней победой ЦСКА и очередными сейвами Акинфеева в серии пенальти.

Еще один финал Кубка подарил новый сюжет для валидольной коллекции — слишком безжалостный для «Балтики» и всех, кто ждал чудес. И идеальный для «Зенита», который, кажется, устал (или разучился) побеждать досрочно — и теперь получает максимально острые ощущения.

Даже когда в него уже никто не верит.