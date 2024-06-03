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Салихова: «Тедеско и Ваноли успешно работают в Европе, а критиковавшие их эксперты сидят на диванах»

Алина Савинова
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, чем ей запомнился экс-главный тренер красно-белых Паоло Ваноли.

«Ваноли мне запомнился четким и строгим тренером, который хотел сделать лучше не только команду, но и клуб. Для него было очень важно, чтобы каждый игрок, особенно молодой, прогрессировал. Также были высокие требования к организации всех рабочих процессов в клубе. Я постоянно задавала ему вопросы, как те или иные процессы выстраивались в «Интере» и «Челси», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

По ее словам, Ваноли был в постоянной коммуникации со спортивным директором клуба, который решал все вопросы спортивного департамента.

«Также делал Тедеско, и это принесло «серебро», то есть схема вполне рабочая. Может кому-то и не нравится футбол Тедеско и Ваноли, но они успешно работают в Европе, а критиковавшие их некоторые ветераны, эксперты и блогеры сидят на тех же диванах в тех же студиях. Единственное за что они борются — это эфир-часы в разных ТВ и YouTube-программах, оставаясь много лет без работы в футболе», — добавила Зарема.

Ранее «Венеция» под руководством Ваноли обеспечила себе место в серии А. В сезоне-2023/24 его команда заняла третье место в турнирной таблице серии В, набрав 70 очков в 38 матчах.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
Паоло Ваноли
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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