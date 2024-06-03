В «Рубине» подтвердили возможный уход Дюпина

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов ответил на вопрос о будущем голкипера команды Юрия Дюпина.

Ранее «СЭ» сообщил, что 36-летний вратарь 5 июня пройдет медосмотр перед подписанием контракта с «Краснодаром».

«Уходит ли Дюпин? Скорее всего, да. Скоро будет окончательно понятно», — цитирует Айбатова «РБ Спорт».

36-летний Дюпин выступает за «Рубин» с лета 2019 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 29 матчах казанской команды во всех турнирах, пропустил 35 голов и 9 раз отыграл на ноль. Контракт голкипера с командой истекает в конце июня.