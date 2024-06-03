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Гладилин: «Сезон Соболева оценю на тройку с минусом — он не участвовал ни в каких бомбардирских гонках»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру нападающего красно-белых Александра Соболева в прошедшем сезоне.

«Для Соболева это был неудачный сезон, как и для всего «Спартака». Он нападающий, но при этом не участвовал ни в каких бомбардирских гонках, голевыми передачами тоже не блистал. Поэтому сезон Соболева оценю на тройку с минусом, и это еще с натяжкой», — цитирует Гладилина Legalbet.

По мнению специалиста, в минувшем сезоне Соболев сыграл гораздо ниже своих возможностей.

«Он сейчас находится в самом расцвете сил и должен быть настоящим лидером команды, бороться за бомбардирские призы. Вот Тюкавин — молодой парень, но забил почти в два раза больше Саши. Поэтому это был неудовлетворительный сезон для Соболева», — добавил он.

В сезоне-2023/24 27-летний Соболев сыграл за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, отметившись 10 голами и 9 результативными передачами.

Источник: Legalbet
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Пари Нижний Новгород

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