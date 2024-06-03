Кечинов не верит в переход Соболева в «Зенит»: «Кто-то распространяет слухи»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«На данный момент я в это не верю. Кто-то распространяет слухи, хотя, мне кажется, что эта новость никакой почвы под собой не имеет. Я считаю, этого не произойдет», — сказал Кечинов «СЭ».

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Всего за московскую команду он провел 139 матчей, забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

(Денис Сафронов)