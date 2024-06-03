Никита Медведев: «Если поступит предложение от «Ростова», я с удовольствием его рассмотрю»

Вратарь «Ростова» Никита Медведев заявил, что пока еще не покинул желто-синих. По словам футболиста, он рассмотрит предложение от донского клуба, если ему будет предложен новый контракт.

«Я официально не ушел из «Ростова», у меня еще не закончился контракт. Покидаю ли я команду? Не знаю пока. Если от «Ростова» поступит предложение, то с удовольствием его рассмотрю. На данный момент от них предложения не получал. Сейчас мы с агентом думаем, как оно будет, смотрим, следим за ситуацией», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Медведев играл за желто-синих с февраля 2016-го по июнь 2017 года, а в 2022-м вернулся в команду. В минувшем сезоне 29-летний голкипер провел 17 матчей за ростовчан во всех турнирах, пропустив 21 мяч и 3 раза сыграв на ноль.