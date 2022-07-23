Первые три матча 2-го тура РПЛ закончились со счетом 3:0 в пользу хозяев поля

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«Оренбург» одержал победу над «Уралом» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги. Оренбуржцы на своем поле разгромили «Урал» — 3:0.

Пока все матчи 2-го тура РПЛ закончились с одинаковым счетом.

Ранее 23 июля ЦСКА на своем поле с крупным счетом победил «Сочи» — 3:0.

А накануне «Зенит» в первом матче тура разобрался дома с «Крыльями Советов» — 3:0.

Отметим, что следующим в расписание идет матч «Спартака». 23 июля красно-белые сыграют на выезде против «Краснодара». Начало матча — 20.30 (мск).