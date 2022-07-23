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Сегодня, 19:27

Первые три матча 2-го тура РПЛ закончились со счетом 3:0 в пользу хозяев поля

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хесус Медина празднует гол в ворота &amp;quot;Сочи&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Оренбург» одержал победу над «Уралом» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги. Оренбуржцы на своем поле разгромили «Урал» — 3:0.

Пока все матчи 2-го тура РПЛ закончились с одинаковым счетом.

Ранее 23 июля ЦСКА на своем поле с крупным счетом победил «Сочи» — 3:0.

А накануне «Зенит» в первом матче тура разобрался дома с «Крыльями Советов» — 3:0.

Отметим, что следующим в расписание идет матч «Спартака». 23 июля красно-белые сыграют на выезде против «Краснодара». Начало матча — 20.30 (мск).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Урал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
6
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
9
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
13
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
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