«Зенит» на одно очко опережает «Краснодар» и «Динамо»: турнирная таблица РПЛ

В понедельник, 6 мая завершился 27-й тур РПЛ.

В последних матчах игрового дня «Локомотив» на своем поле обыграл «Ростов» (1:0), а ЦСКА дома не удержал победу над «Рубином» (2:2).

По итогам тура «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице после ничьей с «Факелом» (1:1). Вторым остается «Краснодар», уступивший «Ахмату» (0:1). Третье место занимает «Динамо», которое приблизилось к лидерам благодаря победе над «Сочи» (3:2).

Сочинцы остаются на последнем месте в РПЛ. На второе место в зоне вылета опустилась «Балтика», проигравшая «Уралу» (1:2).

Турнирная таблица РПЛ. Фото «СЭ»

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