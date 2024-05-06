Карпин: «Про судейство говорить не буду. А зачем?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отказался комментировать работу судей в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

Игра между командами прошла 6 мая в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

— Можно пару вопросов?

— Все сказал на пресс-конференции.

— Про судейство не говорили.

— А зачем? И не буду, — сказал Карпин.

На данный момент «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Ростов» (40) располагается на 7-й строчке.

11 мая желто-синие проведут выездную встречу с «Рубином», а железнодорожники днем позже сыграют в гостях против «Оренбурга».