Карпин объяснил, почему Эль-Аскалани был заменен в перерыве матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскрыл причину замены защитника клуба Эяда Эль-Аскалани в перерыве матча 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

Вместо 19-летнего египтянина на поле вышел Андрей Лангович.

— Замена в перерыве игрока была вызвана травмой или другими причинами?

— Замена была связана с физическим состоянием. Первая игра за долгое время, тяжело. Это нормально, — сказал Карпин.

На данный момент «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков.

В следующем туре желто-синие проведут выездную встречу с «Рубином». Игра состоится 11 мая.

(Софья Грецкая)