Перед матчем «Химки» — «Ростов» на газон выбежала белка
Перед матчем 3-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Ростов» на поле выбежала белка.
Белка побегала по газону «Арены Химки» незадолго до старта встречи, после чего покинула поле.
Отметим, что в понедельник, 2 августа во время игры 2-го тура «Ахмат» — «Сочи» на поле стадиона в Грозном выползла змея.
Матч «Химки» — «Ростов» состоится сегодня, 8 августа. Начало — в 17.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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