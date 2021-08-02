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Во время матча «Ахмат» — «Сочи» в Грозном на поле выползла змея

20:17
Змея выползла на поле. Во время матча «Ахмат» — «Сочи» на поле была обнаружена змея. Во время матча «Ахмат» — «Сочи» на поле была обнаружена змея.
Змея выползла на поле.
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По ходу матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Сочи» сотрудникам стадиона пришлось выносить с поля змею, которую заметили на газоне.

Эпизод произошел в начале первого тайма. Пока шел просмотр ВАР, сотрудники стадиона с вилами убрали животные с поля.

Игру прервали на три минуты, пока сотрудники стадиона в Грозном ловили змею.

Во время матча «Ахмат» — «Сочи» на поле была обнаружена змея.
Во время матча «Ахмат» — «Сочи» на поле была обнаружена змея.
Во время матча «Ахмат» — «Сочи» на поле была обнаружена змея.
Во время матча «Ахмат» — «Сочи» на поле была обнаружена змея.

Ахмат — Сочи

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Иван Шитик все материалы автора

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