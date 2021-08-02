По ходу матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Сочи» сотрудникам стадиона пришлось выносить с поля змею, которую заметили на газоне.

Смотри, твою бывшую показали по телику ? pic.twitter.com/GGtxKoBhVl — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 2, 2021

Эпизод произошел в начале первого тайма. Пока шел просмотр ВАР, сотрудники стадиона с вилами убрали животные с поля.

Игру прервали на три минуты, пока сотрудники стадиона в Грозном ловили змею.

Во время матча «Ахмат» — «Сочи» на поле была обнаружена змея.