Во время матча «Ахмат» — «Сочи» в Грозном на поле выползла змея
20:17
По ходу матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Сочи» сотрудникам стадиона пришлось выносить с поля змею, которую заметили на газоне.
Эпизод произошел в начале первого тайма. Пока шел просмотр ВАР, сотрудники стадиона с вилами убрали животные с поля.
Игру прервали на три минуты, пока сотрудники стадиона в Грозном ловили змею.
Во время матча «Ахмат» — «Сочи» на поле была обнаружена змея.
Во время матча «Ахмат» — «Сочи» на поле была обнаружена змея.
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