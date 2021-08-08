Семин: «Эмоции, как будто в первый раз. Испытываю определенное волнение»
Главный тренер «Ростова» Юрий Семин поделился эмоциями перед матчами 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». Для него это будет первая игра во главе ростовского клуба.
«Эмоции, как будто в первый раз. Испытываю определенное волнение. Но эмоции положительные.
Руководители «Ростова» четко и ясно хотели видеть меня в команде. Поэтому я быстро согласился.
Задача: в ближайшей игре брать очки. Сезон будет хороший.
Игорь Геннадьевича Черевченко сложно познать досконально. На мой взгляд, он один из лучших тренеров в лиге сейчас. Он проделал колоссальную работу в «Химках». Сейчас мне тяжело», — сказал Семин в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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