Семин: «Эмоции, как будто в первый раз. Испытываю определенное волнение»

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин поделился эмоциями перед матчами 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». Для него это будет первая игра во главе ростовского клуба.

«Эмоции, как будто в первый раз. Испытываю определенное волнение. Но эмоции положительные.

Руководители «Ростова» четко и ясно хотели видеть меня в команде. Поэтому я быстро согласился.

Задача: в ближайшей игре брать очки. Сезон будет хороший.

Игорь Геннадьевича Черевченко сложно познать досконально. На мой взгляд, он один из лучших тренеров в лиге сейчас. Он проделал колоссальную работу в «Химках». Сейчас мне тяжело», — сказал Семин в эфире «Матч Премьер».