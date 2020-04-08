Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о планах клуба по подготовке к возобновлению сезона.

— Мы еще окончательно не решили, где будем готовиться к возобновлению чемпионата, — сказал Худяков. — Может, будем в Тарасовке. Еще рассматриваем Тамбов и Крымск. Естественно, будем считать по финансам. Пообщаемся с Тарасовкой. Может, они нам сделают какие-то скидки. Если в Крымске будет в два или три раза дешевле, то поедем туда. Сейчас считаем каждую копейки.

Тамбов тоже будем рассматривать. Вроде бы поле хорошее, я сегодня был на «Спартаке», так что еще посмотрим. В Тарасовке или Крымске у нас будет достаточно спарринг-партнеров. Я созвонился с Хашигом (Владимир Хашиг. — гендиректор «Краснодара» — «СЭ»), рассказал ему про Крымск, так он сразу предложил провести матчи с основной командой. А кто приедет в Тамбов? Липецк или Воронеж, но это не то. Нам нужен другой уровень сопротивления. В Москве также можем легко найти соперника под товарищеские матчи: «Спартак», «Динамо», «Торпедо», «Чертаново» — живые, быстрые команды. Еще рядом «Химки». Есть с кем сыграть. Уже сейчас понятно, что часть команд будет в Москве, другая часть — на юге.

— Планы сыграть оставшиеся матчи в Нижнем Новгороде не поменялись?

— Нет, будем играть там. На своем стадионе рассчитываем сыграть в следующем сезоне в зависимости от того, когда он возобновится. (Дмитрий Зимин)