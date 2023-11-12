«Пари НН» — «Балтика»: стали известны стартовые составы команд

«Пари НН» и «Балтика» опубликовали стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ. Игра пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 14.00 мск.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук (к), Александров, Калинский, Трошечкин, Майга, Кухарчук, Севикян, Зе Турбо.

«Балтика»: Бориско, Осипов, Остойич (к), Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото, Кузьмин, Бистрович, Мусаев, Гузина.