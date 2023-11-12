Полузащитник «Локомотива» Карпукас: «Мы прилично растеряли свои очки, дальше так делать нельзя»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги первого круга для железнодорожников.

«Не так много очков до тройки, но мы прилично растеряли свои очки. Дальше так делать нельзя, надо наверстывать. Мало побед для нас, будем улучшать результат. Хотя по качеству игры мы выглядим достаточно прилично. Высокая плотность таблицы? Все теряют очки. Только две команды плюс-минус оторвались», — сказал Карпукас «СЭ».

После победы над «Ахматом» в 15-м туре чемпионата России (2:1) «Локомотив» с 24 очками поднялся на пятое место в РПЛ.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» 25 ноября.