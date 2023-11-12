Карпукас после победы над «Ахматом»: «Безумно рад, что вышел на поле»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

«Я очень рад, что получилось победить. И что я вышел сегодня на поле после продолжительной паузы. Безумно рад. Я соскучился по этой игре и по команде.

Восстановился ли я полностью? Понятно, что было тяжеловато, растерял чуть-чуть физический тонус. Надо сейчас набирать. Хорошо, что я сыграл в этом матче все 90 минут», — цитирует хавбека пресс-служба железнодорожников.

«Локомотив» с 24 очками поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (12 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ.