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«Парфенов играл за «Арсенал» в третьей лиге, а сейчас горит желанием сделать сильную команду». Аджоев — о выборе тренера

17:37
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Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал назначение Дмитрия Парфенова на должность главного тренера клуба.

«Я очень рад, что Дмитрий Владимирович возглавил нашу команду. Он непосредственно участвовал в возрождении тульского «Арсенала», играл в третьей лиге, а сейчас горит желанием сделать в Туле сильную команду. Хочу пожелать Дмитрию удачи, и полный вперед», — цитирует Аджоева пресс-служба клуба.

Последним местом работы 46-летнего тренера был «Урал».

После 13-и туров «Арсенал» находится в зоне переходных матчей Тинькофф РПЛ, набрав 12 очков.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/dmitriy-parfenov-glavnyy-trener-arsenala/

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