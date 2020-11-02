«Парфенов играл за «Арсенал» в третьей лиге, а сейчас горит желанием сделать сильную команду». Аджоев — о выборе тренера
17:37
Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал назначение Дмитрия Парфенова на должность главного тренера клуба.
«Я очень рад, что Дмитрий Владимирович возглавил нашу команду. Он непосредственно участвовал в возрождении тульского «Арсенала», играл в третьей лиге, а сейчас горит желанием сделать в Туле сильную команду. Хочу пожелать Дмитрию удачи, и полный вперед», — цитирует Аджоева пресс-служба клуба.
Последним местом работы 46-летнего тренера был «Урал».
После 13-и туров «Арсенал» находится в зоне переходных матчей Тинькофф РПЛ, набрав 12 очков.
Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/dmitriy-parfenov-glavnyy-trener-arsenala/
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