Осинькин прокомментировал переход Салтыкова в «Локомотив»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал трансфер полузащитника Никиты Салтыкова в «Локомотив».

«Конечно, я всегда хочу, чтобы футболисты, которые каким-то образом определяют нашу игру, остались в команде и внутри клуба, развивались вместе с нами. Но Никита принял такое решение. Договоренности были достигнуты достаточно давно, о них мы знали практически весь сезон. Салтыков — футболист, за которого мы переживаем. Он часть нашего клуба, продолжает развиваться. В оставшейся части чемпионата, я уверен, Салтыков принесет пользу нам и сам станет еще сильнее», — приводит слова Осинькина Sport24.

Также Осинькин рад тому, что в «Локомотиве» пошли «Крыльям» на встречу и оставили Салтыкова в самарском клубе до конца сезона-2023/24 на правах аренды.

19-летний Салтыков в текущем сезоне сыграл за «Крылья Советов» 21 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermakt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.