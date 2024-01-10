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Сегодня, 14:00

«Локомотив» подписал полузащитника «Крыльев Советов» Салтыкова, игрок проведет в Самаре остаток сезона

Виктория Кравченко
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Никита Салтыков.
Фото ФК «Крылья Советов»

«Локомотив» объявил о переходе полузащитника «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова, сообщает пресс-служба московского клуба.

Соглашение с игроком рассчитано до января 2028 года. До конца текущего сезона он будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

19-летний Салтыков в 21 матче за самарцев забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в 3 миллиона евро.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков
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Защитник «Оренбурга» Адамов поделился ожиданиями от второй части сезона
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
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