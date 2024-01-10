«Локомотив» подписал полузащитника «Крыльев Советов» Салтыкова, игрок проведет в Самаре остаток сезона

«Локомотив» объявил о переходе полузащитника «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова, сообщает пресс-служба московского клуба.

Соглашение с игроком рассчитано до января 2028 года. До конца текущего сезона он будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.