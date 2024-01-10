Мамаев — о слухах об устроенном дебоше на борту самолета: «Мы просто попросили вернуть детскую коляску»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал информацию о том, что он якобы устроил дебош на рейсе Москва — Дубай. Ранее об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Рейс действительно по техническим причинам во время взлета был отменен, произошло резкое торможение самолета. Всех попросили покинуть борт. Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребенок», — цитирует Мамаева Sport24.

По словам экс-футболиста, он не устраивал скандал на борту самолета.

«Если бы на воздушном судне устроили скандал, думаю, быстро разобрались бы, и я, как минимум, находился бы в каком-нибудь отделении полиции», — добавил Мамаев.

35-летний Мамаев — чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и двукратный обладатель Суперкубка России. Последним клубом, в котором он выступал, были «Химки». В 2023 году Мамаев стал победителем реалити-шоу «Выжить в Дубае».