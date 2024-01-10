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Сегодня, 16:35

Мамаев — о слухах об устроенном дебоше на борту самолета: «Мы просто попросили вернуть детскую коляску»

Алина Савинова
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Павел Мамаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал информацию о том, что он якобы устроил дебош на рейсе Москва — Дубай. Ранее об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Рейс действительно по техническим причинам во время взлета был отменен, произошло резкое торможение самолета. Всех попросили покинуть борт. Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребенок», — цитирует Мамаева Sport24.

По словам экс-футболиста, он не устраивал скандал на борту самолета.

«Если бы на воздушном судне устроили скандал, думаю, быстро разобрались бы, и я, как минимум, находился бы в каком-нибудь отделении полиции», — добавил Мамаев.

35-летний Мамаев — чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и двукратный обладатель Суперкубка России. Последним клубом, в котором он выступал, были «Химки». В 2023 году Мамаев стал победителем реалити-шоу «Выжить в Дубае».

Источник: https://sport24.ru/football/news-611089-mamayev-otreagiroval-na-slukhi-ob-ustroyennom-deboshe-na-bortu-samoleta-my-prosto-poprosil-vernut-detskuyu-kolyasku
Павел Мамаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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