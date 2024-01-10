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Сегодня, 16:10

Агент Селюк — о Канга: «Подмена возраста на каждом шагу в молодежном футболе»

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что бывший полузащитник «Ростова» Гелор Канга обвиняется в фальсификации своего возраста и подделке даты рождения.

«Такое могло быть. Но с развитием технологий и распространением компьютеров все это практически сходит на нет. А так это везде возможно. В России то же самое говорили про Шапи Сулейманова. Но главное ведь, как человек играет, а не сколько ему лет. Да и в Европе можно сделать анализ возраста по кости, кажется», — приводит Metaratings.ru слова Селюка.

Также он ответил на вопрос, известно ли ему о случаях подобных махинаций в прошлом.

«Я уверен, что они на каждом шагу в молодежном футболе. Помню, писали, что какой-то журналист пошел в школу, где учился Шапи — девочка там уже родила, а они все 17-летние. Из разговоров могу сказать, что это в основном касается Кавказа, но я уверен, что было не только там. Причем происходило с подачи тренеров молодежных команд», — добавил агент.

Канга играл за «Ростов» с 2013 по 2016 год. Всего он провел 80 матчей за основную команду желто-синих, в которых отметился 8 голами и 14 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-o-kanga-podmena-vozrasta-na-kazhdom-shagu-v-molodyozhnom-futbole-322563/
Гелор Канга
Футбол
ФК Ростов
Дмитрий Селюк
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