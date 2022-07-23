«Оренбург» — «Урал»: видеообзор матча 2-го тура РПЛ

«Оренбург» одержал крупную победу над «Уралу» в матче второго тура чемпионата России. Хозяева поля разгромили соперника со счетом 3:0.

Хет-трик оформил нападающий Владимир Сычевой, для которого эта игра стала второй в РПЛ в карьере.

Форвард возглавил список бомбардиров текущего сезона чемпионата России.

На 36-й минуте с поля был удален защитник «Урала» Лео Гогличидзе.