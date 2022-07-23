Президент «Оренбурга» отреагировал на хет-трик Сычевого в матче против «Урала»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» отреагировал на хет-трик форварда Владимира Сычевого в матче против «Урала» (3:0) во втором туре РПЛ.

«Не удивлен его хет-трику. У него огромный потенциал. За то время в команде он улучшил свои качества. Поработал над техникой, ударом. Он рвался в бой. Допускаю, что это не последний хет-трик в РПЛ в этом сезоне», — сказал Еремякин «СЭ».

26-летний Сычевой вышел на поле сразу после перерыва. Первый гол он забил через минуту после возобновления игры.

«Оренбург» одержал первую победу после возвращения в премьер-лигу.

В следующем туре команда на выезде сыграет против «Спартака».