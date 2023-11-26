«Оренбург» — «Ахмат»: видео голов матча

«Оренбург» дома сыграл вничью с «Ахматом» в матче 16-го тура РПЛ — 1:1.

50-я минута, Обухов — 1:0

65-я минута, Агаларов (пен.) — 1:1

«Оренбург» (14) очков занимает 13-е место в РПЛ. Команда Давида Деограсии не выигрывает в чемпионате России с 30 сентября, тогда «Оренбург» переиграл «Зенит» (3:1).

«Ахмат» (13) идет 14-м в турнирной таблице. Грозненцы не побеждают в РПЛ 8 матчей подряд. В последний раз команда Мирослава Ромащенко набрала 3 очка в матче с «Уралом» (1:0) 2 сентября.