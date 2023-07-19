Олич: «Если мое изображение появится на фасаде стадиона ЦСКА, то буду очень горд и счастлив»
Бывший нападающий и экс-главный тренер ЦСКА Ивица Олич ответил «СЭ» на вопрос о возможном появлении граффити со своим изображением на стадионе армейцев.
«Если болельщики ЦСКА одобрят эту идею и мое изображение появится на фасаде стадиона, то буду очень горд и счастлив. Но в истории ЦСКА было много других важных футболистов, которые успешно выступали и играли решающую роль в завоевании трофеев. Посмотрим, что будет в итоге», — сказал Олич «СЭ».
Олич играл за ЦСКА с 2003 по 2007 года. Хорват провел за красно-синих 116 матчей, забил 44 гола и отдал 14 результативных передач. Вместе с армейцами он завоевал Кубок УЕФА, два Кубка и Суперкубка России и трижды становился чемпионом страны.
С марта по июнь 2021 года Олич являлся главным тренером ЦСКА. Под его руководством команда провела 9 матчей, одержала 4 победы, потерпела 4 поражения и 1 раз сыграла вничью.
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -