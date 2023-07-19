Защитник «Спартака» Денисов: «Бонгонда и Медина вливаются в коллектив, мы им помогаем»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал «СЭ» об адаптации новичков Тео Бонгонды и Хесуса Медины.

«По поводу Медины рано еще что-либо говорить. Ему еще надо дебютировать, выйти на поле. Есть ряд моментов, которые не дают ему выйти на поле. Тео вливается в коллектив, Медина тоже. Мы им стараемся всячески помочь. Те, кто знают испанский, общаются на нем, те, кто английском — на английском. Знаю чуть-чуть испанский, чуть больше — английский. Пускай они тоже учат русский. У нас обмен языками», — сказал Денисов «СЭ».

В первом туре нового сезона РПЛ «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Матч пройдет 23 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.

Полное интервью Даниила Денисова «СЭ»