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Ольга Смородская: «Никакого уважения к Кононову у меня нет»

18:40
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» рассказала, как относится к экс-тренеру «Спартака» Олегу Кононову.

— В последнее время вам не было жаль Кононова, которого откровенно оскорбляли с трибун?

— А зачем до такого доводить? Кому это нужно? Если ты сам видишь, что у тебя нет контакта с командой, не получается, что ты проигрываешь «Уралу», «Оренбургу», «Уфе» — да всем без исключения — надо уходить самому! И не ждать, когда ситуация обострится до такой степени, когда будешь выглядеть неприлично.

— Почему же не ушел?

— Значит, это денежный вопрос. Выходит, ему было выгоднее уйти вот так... Поэтому никакого сожаления и уважения у меня к нему нет. (Витайлий Айрапетов)

Полностью интервью Ольги Смородской «СЭ» читайте здесь

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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