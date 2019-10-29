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Еременко — лучший игрок «Ростова» в матче с «Сочи» по версии болельщиков ростовской команды

15:56
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Полузащитник «Ростова» Роман Еременко признан болельщиками ростовской команды лучшим игроком матча 14-го тура с «Сочи» (2:0).

Хавбек отметился дублем в ворота сочинской команды. В пятерку лучших по результатам голосования также попали Егор Бабурин, Ивелин Попов, Матиас Норманн и Алексей Ионов.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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