Еременко — лучший игрок «Ростова» в матче с «Сочи» по версии болельщиков ростовской команды
15:56
Полузащитник «Ростова» Роман Еременко признан болельщиками ростовской команды лучшим игроком матча 14-го тура с «Сочи» (2:0).
Хавбек отметился дублем в ворота сочинской команды. В пятерку лучших по результатам голосования также попали Егор Бабурин, Ивелин Попов, Матиас Норманн и Алексей Ионов.
Роман Еременко — победитель голосования «Ростсельмаш лучший игрок матча» с «Сочи» ?— Football Club Rostov (@rostovfc) October 29, 2019
Такой выбор сделали болельщики на нашем официальном сайте.
В топ-5 также попали Егор Бабурин, Ивелин Попов, Матиас Норманн и Алексей Ионов. pic.twitter.com/0aWYnUbWis
Опрос
проголосовало: 9452Все опросы
Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2019/20?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...