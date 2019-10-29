Роман Еременко — победитель голосования «Ростсельмаш лучший игрок матча» с «Сочи» ?



Такой выбор сделали болельщики на нашем официальном сайте.



В топ-5 также попали Егор Бабурин, Ивелин Попов, Матиас Норманн и Алексей Ионов. pic.twitter.com/0aWYnUbWis