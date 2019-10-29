РПЛ назвала Семака и Дзюбу лучшими в октябре

РПЛ на своем официальном сайте назвала лучшего тренера и игрока лиги по итогам октября. Лучшим тренером был признан Сергей Семак, возглавляющий «Зенит». Петербургская команда выиграла во всех трех октябрьских турах чемпионата России и поднялась на первое место в турнирной таблице.

Лучшим игроком был признан нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который в октябрьских матчах забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

Отметим, что лучших игроков и тренеров по итогам месяца определяют болельщики, основной вещатель «Матч Премьер» и сама лига.