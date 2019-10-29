РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

РПЛ назвала Семака и Дзюбу лучшими в октябре

12:38
Теги:

РПЛ на своем официальном сайте назвала лучшего тренера и игрока лиги по итогам октября. Лучшим тренером был признан Сергей Семак, возглавляющий «Зенит». Петербургская команда выиграла во всех трех октябрьских турах чемпионата России и поднялась на первое место в турнирной таблице.

Лучшим игроком был признан нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который в октябрьских матчах забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

Отметим, что лучших игроков и тренеров по итогам месяца определяют болельщики, основной вещатель «Матч Премьер» и сама лига.

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24148.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир