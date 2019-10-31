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Дюпинатор. «Рубин» сравнил вратаря с Терминатором

10:15
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«Рубин» в своем официальном Twitter разместил видео, в котором вратарь казанской команды Юрий Дюпин предстал в образе Терминатора.

— Дюпинатор, — подписал видео клуб.

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