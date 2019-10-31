Дюпинатор. «Рубин» сравнил вратаря с Терминатором
10:15
«Рубин» в своем официальном Twitter разместил видео, в котором вратарь казанской команды Юрий Дюпин предстал в образе Терминатора.
— Дюпинатор, — подписал видео клуб.
Dyupinator > @Terminator— «Рубин» Казань (@fcrk) October 31, 2019
Hasta la vista, @Schwarzenegger! ??#Terminator pic.twitter.com/NjMkXEvZBP
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