Речь Новикова в раздевалке «Динамо» после победы над ЦСКА

Официальный Instagram «Динамо» опубликовал видео из раздевалки команды после матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0). На кадрах исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых Кирилл Новиков выступает с речью перед игроками.

«Только так выигрываются матчи — за счет самоотдачи, желания, — сказал Новиков на видео, которое опубликовано в Instagram «Динамо». — Вы видели, что сегодня играли две команды: одна борется за чемпионство и которая внизу таблицы. Сегодня мы были лучше. В перерыве я вам сказал: «играйте, и мы выиграем, вы все можете». Голова! Правильно себя настраивайте, в этом случае у вас все получится, спасибо вам».

«Динамо» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА — 5-я строчка и 26 баллов.