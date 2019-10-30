«Локомотив» получил штраф в 130 тысяч рублей, «Спартак» наказали на 100 тысяч

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (0:3).

— Болельщики «Локомотива» и «Спартака» использовали пиротехнические изделия, а также скандировали оскорбительные высказывания по ходу матча. Вердикт КДК: «Локомотив» оштрафован на 80 тысяч рублей за пиротехнику, на 50 — за скандирование. «Спартак» получил штраф в размере 20 тысяч рублей за пиротехнику и на 80 тысяч — за скандирование, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)