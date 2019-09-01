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Олег Кононов: «У Жиркова залетел сумасшедший гол. У нас не залетел»

21:26

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Зенита» в 8-м туре РПЛ (0:1). Единственный мяч провел Юрий Жирков дальним ударом.

— Проблема в реализации. Вы видели, какой сумасшедший гол залетел от Юры Жиркова, — сказал Кононов в эфире «Матч премьер». — У нас не залетел. Ну и система ВАР помогла «Зениту».

Мы боролись в любом случае, старались. Сил в первом тайме у нас было больше, чем во втором, это сказалось.

— Когда вы переводите Бакаева на правый фланг, игра обостряется, почему так долго ждете?

— Да нет, я не жду. Зелимхан может играть на любой позиции, это нормальный процесс.

— Был риск выходить без нападающего, с ложной девяткой?

— Да нет, Шюррле много игр проводил центральным нападающим.

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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