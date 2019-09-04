Судейство в РПЛ. Чем недоволен «Спартак»? Live Егорова и Короткина
15:55
Cегодня с 16.30 до 17.30 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Сергеем Егоровым и Вячеславом Короткиным.
Главные темы эфира:
— Кубок России — что будет нового;
— Ситуация в судействе — что будет с Александром Егоровым;
— Будущее Олега Кононова в «Спартаке»;
— У какого клуба лучшая селекция в РПЛ?
— Лимит на легионеров могут изменить?
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
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