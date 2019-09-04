Судейство в РПЛ. Чем недоволен «Спартак»? Live Егорова и Короткина

Cегодня с 16.30 до 17.30 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Сергеем Егоровым и Вячеславом Короткиным.

Главные темы эфира:

— Кубок России — что будет нового;

— Ситуация в судействе — что будет с Александром Егоровым;

— Будущее Олега Кононова в «Спартаке»;

— У какого клуба лучшая селекция в РПЛ?

— Лимит на легионеров могут изменить?