Болельщик «Динамо» поджег газету на трибуне в Самаре. Москвичей оштрафовали на 25 тысяч рублей
13:23
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 8-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Динамо» (0:0).
— Болельщик «Динамо» поджег газету, пропитанную селитрой и создал задымление на гостевом секторе. Московский клуб получил штраф в размере 25 тысяч рублей, — сообщил Григорьянц. (Иван Торопцев)
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи