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Болельщик «Динамо» поджег газету на трибуне в Самаре. Москвичей оштрафовали на 25 тысяч рублей

13:23

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 8-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Динамо» (0:0).

— Болельщик «Динамо» поджег газету, пропитанную селитрой и создал задымление на гостевом секторе. Московский клуб получил штраф в размере 25 тысяч рублей, — сообщил Григорьянц. (Иван Торопцев)

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