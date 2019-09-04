Болельщик «Динамо» поджег газету на трибуне в Самаре. Москвичей оштрафовали на 25 тысяч рублей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 8-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Динамо» (0:0).

— Болельщик «Динамо» поджег газету, пропитанную селитрой и создал задымление на гостевом секторе. Московский клуб получил штраф в размере 25 тысяч рублей, — сообщил Григорьянц. (Иван Торопцев)