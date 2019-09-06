Крыховяк — лучший игрок «Локомотива» в августе
17:20
Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк стал лучшим игроком железнодорожников в августе, сообщается на официальном сайте красно-зеленых.
В августе Крыховяк забивал «Крыльям Советов», «Уралу» и «Краснодару», а в матче с «Динамо» заработал пенальти. В июле он также стал лучшим игроком «Локо» по версии болельщиков.
Голосование за лучшего игрока «Локо» в августе прошло в одну калитку. С огромным перевесом, второй месяц подряд, лучшим футболистом месяца становится... Гжегож Крыховяк! ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 6, 2019
Узнай, как распределились голоса ?? https://t.co/KAo6xGyRsu pic.twitter.com/2zLOerCPEN
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