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Крыховяк — лучший игрок «Локомотива» в августе

17:20
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Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк стал лучшим игроком железнодорожников в августе, сообщается на официальном сайте красно-зеленых.

В августе Крыховяк забивал «Крыльям Советов», «Уралу» и «Краснодару», а в матче с «Динамо» заработал пенальти. В июле он также стал лучшим игроком «Локо» по версии болельщиков.

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