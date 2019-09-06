«Ростов» сыграет все домашние матчи на «Ростов-Арене»
16:53
«Ростов» продолжит играть домашние матчи этого сезона на стадионе «Ростов-Арена», поскольку все разногласия между клубом и управляющей компанией стадиона улажены.
— Никакой конфликтной ситуации на сегодняшний день нет, никакой катастрофической ситуации не было, были разногласия между футбольным клубом «Ростов» и «Спорт-Ин», они улажены, — цитирует ТАСС министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна. — Все оставшиеся домашние матчи «Ростов» продолжит играть на «Ростов-Арене».
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
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