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«Ростов» сыграет все домашние матчи на «Ростов-Арене»

16:53
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«Ростов» продолжит играть домашние матчи этого сезона на стадионе «Ростов-Арена», поскольку все разногласия между клубом и управляющей компанией стадиона улажены.

— Никакой конфликтной ситуации на сегодняшний день нет, никакой катастрофической ситуации не было, были разногласия между футбольным клубом «Ростов» и «Спорт-Ин», они улажены, — цитирует ТАСС министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна. — Все оставшиеся домашние матчи «Ростов» продолжит играть на «Ростов-Арене».

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