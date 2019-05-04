Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победы в матче 27-го тура чемпионата России над "Уралом" (1:0) отметил, что ему понравилась внутренняя организация каждого из игроков. Он также выделил игру голкипера красно-белых Александра Максименко.

– Мне понравилась внутренняя организация каждого из игроков, потому что это и общая организация команды, это очень важно, – сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". – Понравилась командная игра, которая принесла результат. Как по мне, была достаточно интересная игра. "Урал" атаковал, мы атаковали. Моменты были и у нас, и у них. Думаю, что мы сегодня были близки к победе, потому что была организация, каждый из игроков выложился по полной. Ну и то, что нам принесло победу – очень хорошо сегодня сыграл вратарь.

– Фернанду второй матч подряд забивает. Он уже похож на себя двухлетней давности?

– Возможно. Посмотрим. Он очень хорошо отыграл две игры, забил два гола, это очень важно. Надеемся, что он будет прогрессировать.

Отметим, что в последних пяти матчах "Спартак" одержал лишь вторую победу и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, "Урал" идет на 11-й строчке.

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