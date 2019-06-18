Сергей Семак - о праздновании чемпионства: "Кто не умел танцевать, стал танцевать. Кто не умел петь, запел"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как изменился полет команды, когда она узнала о том, что стала чемпионом России. Сине-бело-голубые досрочно стали победителями чемпионата России в 27-м туре, так как "Локомотив" проиграл "Арсеналу".

– Меняется полет. Сложно усидеть на одном месте, – рассказал Семак в эфире программы "Вечерний Ургант". – Игра закончилась, но пилот выходил на связь с Землей чуть позже. Десять минут ожидания. Самые пронырливые стояли у двери. Он объявил результат и все поняли без слов. Кто не умел танцевать, стал танцевать. Кто не умел петь, запел.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020 ​