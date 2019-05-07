Московская полиция занимается поиском фанатов ЦСКА, которые вывесили на матче 27-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:2) баннер о Fan ID (паспорт болельщика). Об этом сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками российской премьер-лиги Александр Мейтин.

В середине второго тайма воскресного матча на трибуне болельщиков ЦСКА был вывешен баннер с надписью "6 млрд рублей – внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад".

"Конечно, такое нельзя допускать, клуб понесет наказание в виде штрафа. Что касается болельщиков, которые вывесили этот баннер, – полиция уже занимается поисками этих людей", – сказал Мейтин. (ТАСС)

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