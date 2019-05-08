Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ЦСКА и "Динамо" за нецензурные кричалки со стороны болельщиков этих команд в адрес "Спартака". Инцидент произошел во время матча между ЦСКА и "Динамо" (2:2) в 27-м туре чемпионата России.

– ЦСКА и "Динамо" оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый за нецензурные кричалки в адрес другого клуба, а именно московского "Спартака", – цитирует РИА Новости главу КДК РФС Артура Григорьянца.

Кроме того, ЦСКА оштрафован еще на 50 тысяч рублей за размещение на трибунах несанкционированного баннера.