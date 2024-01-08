Оганесян пожелал российскому спорту вернуться на международную арену

Футболист «Оренбурга» Степан Оганесян пожелал прогресса для российского футбола в новом году.

«Всем нашим болельщикам желаю в наступившем году здоровья! Чтобы все достигли своих поставленных целей. А российскому футболу желаю прогрессировать из года в год и вернуться на международную арену», — цитирует Оганесяна Metaratings.ru.

«Оренбург» после 18 туров занимает 14-е месте в турнирной таблице РПЛ с 15 очками.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.