Кузнецов рассказал, как главный тренер сборной Испании Клементе жалел о невозможности вызвать россиянина в «Красную фурию»
Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — чемпион СССР, участник чемпионатов мира и Европы, футболист ла лиги в интервью «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с экс-главным тренером сборной Испании Хавьером Клементе, тренировавшим Кузнецова в «Эспаньоле».
— Кто-то из тренеров был для тебя примером для подражания?
— Конечно. Хавьер Клементе. Когда я приехал в «Эспаньол», он там работал, а через полгода ушел оттуда в сборную Испании, которую тренировал шесть лет. Сейчас в этой профессии многого добиваются мои друзья, с которыми я играл, — тот же Маурисио Почеттино. Его помощник, тренер вратарей, — Тони. Да много ребят из того «Эспаньола»! Рад за них. Не умею завидовать, только радуюсь. Люди выбрали свое дело, и у них получается. Радуйся мы все друг за друга — уверен, у всех получалось бы гораздо больше.
— Это правда или миф, что Клементе, уходя из «Эспаньола» в «Красную фурию», сказал тебе: «Жалко, что ты не испанец, иначе взял бы тебя в сборную»?
— Так и было. У меня в альбоме даже есть от него фотография, где Хавьер как раз и написал: «Если бы ты был испанцем, я бы взял тебя в сборную Испании».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5