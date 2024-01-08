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Сегодня, 12:10

Кузнецов рассказал, как главный тренер сборной Испании Клементе жалел о невозможности вызвать россиянина в «Красную фурию»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — чемпион СССР, участник чемпионатов мира и Европы, футболист ла лиги в интервью «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с экс-главным тренером сборной Испании Хавьером Клементе, тренировавшим Кузнецова в «Эспаньоле».

— Кто-то из тренеров был для тебя примером для подражания?

— Конечно. Хавьер Клементе. Когда я приехал в «Эспаньол», он там работал, а через полгода ушел оттуда в сборную Испании, которую тренировал шесть лет. Сейчас в этой профессии многого добиваются мои друзья, с которыми я играл, — тот же Маурисио Почеттино. Его помощник, тренер вратарей, — Тони. Да много ребят из того «Эспаньола»! Рад за них. Не умею завидовать, только радуюсь. Люди выбрали свое дело, и у них получается. Радуйся мы все друг за друга — уверен, у всех получалось бы гораздо больше.

— Это правда или миф, что Клементе, уходя из «Эспаньола» в «Красную фурию», сказал тебе: «Жалко, что ты не испанец, иначе взял бы тебя в сборную»?

— Так и было. У меня в альбоме даже есть от него фотография, где Хавьер как раз и написал: «Если бы ты был испанцем, я бы взял тебя в сборную Испании».

Полностью интервью Дмитрия Кузнецова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная Испании по футболу
ФК Эспаньол
Дмитрий Кузнецов
Хавьер Клементе
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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