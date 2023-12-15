ОФК отказался от спарринга с «Динамо» из-за напряженных отношений между Сербией и Турцией

Как стало известно «СЭ», запланированный ранее на 3 февраля товарищеский матч между «Динамо» и белградским ОФК на сборах в Анталье не состоится по политическим причинам.

Из-за ухудшения отношений между Сербией и Турцией клубам из балканской страны на высшем уровне рекомендовано проводить тренировочные сборы в других государствах. Большинство из них отправится на Кипр.

По информации Telegram-канала Baza, по этой же причине был отменен товарищеский матч ЦСКА с «Партизаном».