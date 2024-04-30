Алаев анонсировал разработку инструмента, который не даст футболистам с судимостью играть в РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как лига будет бороться с футболистами, имеющими судимость. По словам функционера, лига совместно с РФС разработает инструмент для таких случаев на следующий сезон.

«Если у человека есть судимость, нам нужно иметь инструмент, возможность не дать ему играть в лиге, — приводит «РБ Спорт» слова Алаева. — Этот инструмент нужно разрабатывать совместно с РФС. Уверен, что он будет разработан. Сейчас его нет, дайте нам сезон закончить. Я не слежу за судьбой Промеса, я слежу за событиями в РПЛ. В текущем сезоне изменений в регламенте не будет, а на следующий сезон подумаем, как такие случаи учесть. Это тонкий вопрос — признаем или не признанием юрисдикцию, какое наказание? Коллеги в РПЛ и РФС опытные, выберем алгоритм».

Первое судебное заседание по поводу экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса состоится в Дубае 2 мая.