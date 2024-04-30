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Сегодня, 19:26

Алаев анонсировал разработку инструмента, который не даст футболистам с судимостью играть в РПЛ

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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как лига будет бороться с футболистами, имеющими судимость. По словам функционера, лига совместно с РФС разработает инструмент для таких случаев на следующий сезон.

«Если у человека есть судимость, нам нужно иметь инструмент, возможность не дать ему играть в лиге, — приводит «РБ Спорт» слова Алаева. — Этот инструмент нужно разрабатывать совместно с РФС. Уверен, что он будет разработан. Сейчас его нет, дайте нам сезон закончить. Я не слежу за судьбой Промеса, я слежу за событиями в РПЛ. В текущем сезоне изменений в регламенте не будет, а на следующий сезон подумаем, как такие случаи учесть. Это тонкий вопрос — признаем или не признанием юрисдикцию, какое наказание? Коллеги в РПЛ и РФС опытные, выберем алгоритм».

Первое судебное заседание по поводу экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса состоится в Дубае 2 мая.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Квинси Промес
РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
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5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
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