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Сегодня, 21:15

Сычев считает «Локомотив» претендентом на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев считает, что московский клуб остается претендентом на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Является ли «Локомотив» претендентом на чемпионство? Это покажет подготовка к весенней части сезона, все будет зависеть от команды, как они подготовятся. Семь очков — не тот отрыв, который гарантирует чемпионство. Я думаю, что интрига в борьбе за чемпионство жива, больше будет интересно наблюдать за весенней частью чемпионата. Я думаю, что «Локомотив» вполне имеет шансы на борьбу за чемпионство. Последние игры показали, что ребята в хорошей форме, амбиции у них самые высокие. Не удивило, что «Краснодар» на первом месте и что борьба за чемпионство продолжается. Организация у «Краснодара» на высшем уровне, плюс добавились точечно хорошие игроки. Я думаю, что будет интересно наблюдать за борьбой за чемпионство. Мне импонирует игра «Краснодара», — приводит слова Сычева ТАСС.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу в чемпионате на четвертом месте с 31 очком, уступая лидирующему «Краснодару» 7 баллов.

Источник: https://tass.ru/sport/19552695
Дмитрий Сычев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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